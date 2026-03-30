Tommaso Paradiso si esibirà in concerto al Palapartenope, pochi giorni prima di partire con il tour nei Palasport. Recentemente ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, che è diventato uno dei più trasmessi in radio dall’uscita. Sono stati annunciati anche nuovi concerti estivi che continueranno il percorso iniziato con il tour indoor imminente.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e i grandi successi del cantautore romano danno forma a una potente scaletta che unisce presente e passato, con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Tommaso Paradiso in concerto al Palapartenope

Aggiornamenti e notizie su Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso in concerto a Bari: la dataDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal...

Tommaso Paradiso in concerto a Roma il 18 e 19 aprileA POCHI GIORNI DAL VIA DEL TOUR NEI PALASPORT TOMMASO PARADISO ANNUNCIA NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con...

Marco Masini in concerto al PalapartenopeA grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del...

TOMMASO PARADISO e i live 2026 nei palazzetti