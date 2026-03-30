Tommaso Paradiso in concerto a Roma il 18 e 19 aprile

Tommaso Paradiso ha annunciato due concerti a Roma il 18 e 19 aprile, a pochi giorni dall'inizio del tour nei palasport. Successivamente, ha comunicato anche nuove date per la stagione estiva. I biglietti per gli eventi sono stati messi in vendita attraverso i canali ufficiali. Il cantante si prepara a esibirsi in diverse città italiane durante l'estate.

A POCHI GIORNI DAL VIA DEL TOUR NEI PALASPORT TOMMASO PARADISO ANNUNCIA NUOVI APPUNTAMENTI ESTIVI Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “ I romantici ”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Tommaso Paradiso in concerto a Roma il 18 e 19 aprile Articoli correlati Tommaso Paradiso in concerto a Bari: la dataDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal... Leggi anche: Atalanta, doppio anticipo contro Juventus (11 aprile) e Roma (18 aprile). Pasquetta a Lecce TOMMASO PARADISO - I ROMANTICI (SANREMO 2026 PRIMA SERATA)