Tommaso Paradiso in concerto a Bari | la data

Tommaso Paradiso si esibirà in concerto a Bari in una data che si inserisce nel suo tour estivo. L'artista ha già partecipato al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, che è diventato uno dei più trasmessi in radio dall'uscita. A breve partirà il tour nei Palasport, e sono stati annunciati ulteriori appuntamenti per la stagione estiva.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e i grandi successi del cantautore romano danno forma a una potente scaletta che unisce presente e passato, con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Tommaso Paradiso in concerto a Bari: la data Articoli correlati Tommaso Paradiso si sposa, rivelata la data delle nozzeTommaso Paradiso sta per sposarsi! Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore convolerà a nozze con la sua compagna. Leggi anche: Renato Zero in concerto a Bari: c'è la quarta data Tommaso Paradiso a 105 Friends