Marco Masini in concerto al Palapartenope

Marco Masini si esibirà in concerto al Palapartenope in una serata intitolata “MARCO MASINI – LIVE 2026”. La performance arriva dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male Necessario”, realizzato insieme a Fedez, e dopo la pubblicazione del suo ultimo album “Perfetto Imperfetto” il 6 marzo. L’evento è molto atteso dai fan e rappresenta una tappa importante del suo tour.

Marco Masini, concerto intero, live dal Teatro Della Pergola di Firenze, 09/05/2021.

Temi più discussi: Marco Masini: Mi ha salvato il dolore per la morte di mia madre. Non sono sprofondato in depressione, alcol e droghe; Il successo, la caduta, la depressione, la rinascita, Marco Masini a Sanremo 2026: Sono triste perché non ho figli e non posso farli sentire orgogliosi; Concerto Marco Masini a Napoli, annunciata la data al Palapartenope per il nuovo album Perfetto imperfetto; Masini: Sono triste solo perché non ho figli e non ho la possibilità di farli sentire orgogliosi.

