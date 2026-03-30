La Juventus potrebbe decidere di cedere il centrocampista francese se non riesce ad qualificarsi alla prossima Champions League. La società sta valutando le conseguenze sportive ed economiche legate a questa eventualità, in vista delle decisioni sul mercato. La situazione del giocatore resta al centro delle discussioni, senza che siano ancora stati definiti eventuali piani di sostituzione o cessioni ufficiali.

Thuram sarà ‘sacrificato’ dalla Juventus senza Champions League? Ecco la verità sul futuro del centrocampista francese, rivelazione. Il calciomercato della Juventus si accende con largo anticipo in vista della prossima sessione estiva. Tra le tante voci che circolano quotidianamente attorno all’ambiente bianconero, una delle questioni più dibattute e delicate riguarda il destino dei top player attualmente a disposizione di Luciano Spalletti. Molti tifosi e addetti ai lavori si interrogano infatti sulle possibili mosse della dirigenza, soprattutto in relazione agli obiettivi sportivi stagionali ancora da centrare. Al centro delle speculazioni mediatiche c’è, in particolar modo, il futuro di Khéphren Thuram, pilastro inamovibile della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram ‘sacrificato’ dalla Juventus in caso di mancato accesso in Champions League? Tutta la verità sul futuro del francese, rivelazione

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