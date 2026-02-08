La Juventus lavora per convincere Thuram a restare. La dirigenza sta trattando per un nuovo accordo e punta a blindare il francese con un adeguamento contrattuale. Comolli e Ottolini si muovono per assicurarsi i pilastri del futuro. La decisione sul suo futuro resta in bilico, ma sembra ormai chiaro che il club vuole tenerlo in rosa.

Thuram rimane alla Juventus? Il francese verso l’adeguamento del contratto: Comolli e Ottolini blindano i pilastri del futuro. L’obiettivo dell’Amministratore Delegato Damien Comolli e del Direttore Sportivo Marco Ottolini è chiaro: consolidare l’ossatura della squadra di Luciano Spalletti per evitare assalti estivi da parte delle big europee. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il prossimo nome cerchiato in rosso sull’agenda dei rinnovi è quello di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, arrivato dal Nizza la passata stagione con un contratto fino al 2029, è diventato in breve tempo un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico bianconero, convincendo tutti per dinamismo e intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram rimane alla Juventus? Cosa trapela sul futuro del centrocampista francese. Questa l’idea della dirigenza bianconera

Approfondimenti su Thuram Juventus

La Juventus lavora per confermare Spalletti sulla panchina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

thuram #thuram #juventus #intermilan #france #seriea #football

Ultime notizie su Thuram Juventus

Argomenti discussi: Juventus, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Pagelle Juve: Bremer sbilenco, Thuram invisibile, guizzo Boga, Conceicao unico; Juventus in trasferta al Tardini: Spalletti punta sui titolari; ? Juventus, ritorno di fiamma per Kolo Muani in estate? Al PSG piace K. Thuram: la situazione.

Thuram rimane alla Juventus? Il francese verso l’adeguamento del contratto: Comolli e Ottolini blindano i pilastri del futuroThuram rimane alla Juventus? Il francese verso l’adeguamento del contratto: Comolli e Ottolini blindano i pilastri del futuro L’obiettivo dell’Amministratore Delegato Damien Comolli e del Direttore Sp ... juventusnews24.com

Marcus Thuram alla Juventus, il calciomercato impazza e a giugno si può fare davveroCalciomercato Juventus esplode, Marcus Thuram potrebbe diventare un calciatore dei bianconeri nella prossima stagione. juvelive.it

Buona partita contro un Napoli che, pur rimaneggiato, rimane sempre una squadra non facile da battere.Ottimo primo tempo. Thuram, Locatelli e Bremer per me i migliori in campo. Questo David, se gioca così, anche se non avrà mai il killer instint di Trezeguet facebook