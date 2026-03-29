Il futuro di Khéphren Thuram, centrocampista francese in forza alla Juventus, dipende dal risultato della squadra nella prossima Champions League. La società valuta eventuali plusvalenze in caso di cessione e al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo trasferimento. La sua partenza potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato, con la Premier League come possibile destinazione.

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© Calcionews24.com - Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions: Premier League in agguato!

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