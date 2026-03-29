Khephren Thuram via dalla Juve? Il futuro passa dalla Champions | Premier League in agguato!
Il futuro di Khéphren Thuram, centrocampista francese in forza alla Juventus, dipende dal risultato della squadra nella prossima Champions League. La società valuta eventuali plusvalenze in caso di cessione e al momento non ci sono conferme ufficiali sul suo trasferimento. La sua partenza potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato, con la Premier League come possibile destinazione.
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Una selezione di notizie su Khephren Thuram
Temi più discussi: Tanti auguri, Khephren!; Thuram torna ad allenarsi in gruppo; Khephren Thuram recupera per Juventus-Sassuolo? Le condizioni del centrocampista bianconero dopo l'infortunio alla caviglia; Juventus, il fattore Thuram: tra blindatura e plusvalenza. Senza Champions è addio?.
Thuram e le idee chiare sulla Juve: prima la Champions, e poi…TORINO - Doppia missione: Champions e Mondiale. Khephren Thuram vuole tutto in questo finale di stagione, il quarto posto con la Juve e la convocazione della Francia per la Coppa del Mondo. Il centroc ... corrieredellosport.it
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Il futuro di Khephren #Thuram è appeso al filo della Champions League: centrare la qualificazione significa blindare la permanenza a Torino e accelerare le pratiche per il rinnovo. Al contrario, mancare l'obiettivo potrebbe implicare un divorzio doloroso: le s - facebook.com facebook
Khephren #Thuram ha diversi estimatori in #PremierLeague: dall' #Arsenal al #Newcastle, passando per il #ManchesterUnited. In estate potrebbero arrivare proposte di stipendio 4 volte superiori all'attuale ingaggio in bianconero (2 milioni più bonus). Se la # x.com