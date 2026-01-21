LIVE Juventus-Benfica 2-0 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Thuram e McKennie firmano le reti che valgono l’accesso ai playoff

Segui la diretta della partita Juventus-Benfica, valida per la Champions League 2026. Thuram e McKennie hanno segnato le reti decisive che hanno garantito ai bianconeri l'accesso ai playoff. Rimani aggiornato sugli sviluppi e le analisi in tempo reale. Per ulteriori aggiornamenti, clicca sul link e continua a seguirci. Grazie per l’attenzione e a presto con altri aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 La Juventus vince una gara complicata che vale l’accesso ai playoff attraverso le reti di Thuram e McKennie, Benfica di Mourinho che si spegne dopo il rigore sbagliato. 95? Finisce la partita, Juventus-Benfica 2-0, i bianconeri conquistano l’accesso ai playoff. 93? Tentativo di Otamendi, para Di Gregorio. 91? Ci saranno cinque minuti di recupero. 90? Fuori Locatelli e dentro Koopmeiners nella Juventus. 88? Dentro Kostic e fuori Yildiz nella Juventus. 86? Pavlidis spreca un calcio di rigore, pallone calciato fuori. 🔗 Leggi su Oasport.it

