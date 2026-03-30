Pianificava una strage a scuola arrestato 17enne pescarese | a casa manuali per costruire armi

Un ragazzo di 17 anni, residente a Perugia e originario di Pescara, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato una strage in una scuola. Durante l’operazione, sono stati trovati a casa suoi manuali per costruire armi. L’indagine ha portato all’arresto e all’accertamento delle intenzioni del giovane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine e l’arresto. Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara ma residente a Perugia, è stato arrestato dai carabinieri del Ros con l’accusa di aver pianificato una strage all’interno di un istituto scolastico. Nei suoi confronti vengono contestati diversi reati, tra cui propaganda e istigazione a delinquere con finalità di odio razziale, etnico e religioso, oltre alla detenzione di materiale con scopi terroristici. Secondo quanto emerso, il giovane stava lavorando alla realizzazione di armi e ordigni, mostrando un livello di preparazione e intenzionalità ritenuto estremamente preoccupante dagli investigatori. Materiale pericoloso e progetti violenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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