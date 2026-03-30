Terrorismo progettava strage a scuola | 17enne in manette a Perugia

Un minorenne è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico in una scuola. La procura ha accertato che il ragazzo inviava su Telegram dei manuali con istruzioni dettagliate, che avrebbe utilizzato per organizzare la strage. L’indagine ha portato all’arresto e alla confisca di materiale sospetto.

Progettava una strage a scuola. Un minore di 17 anni, originario di Pescara, ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione “Hate”. Il giovane è indagato per propaganda terroristica e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa., Secondo quanto ricostruito dalla procura il minore deteneva e diffondeva, attraverso canali Telegram, manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di armi da fuoco, anche tramite stampa 3D, e per la preparazione di esplosivi come il Tatp (perossido di acetone). Questo noto come la “madre di Satana”, è lo stesso esplosivo utilizzato negli attentati di Bruxelles e Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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