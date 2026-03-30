In molte parti del mondo, le questioni di sicurezza vengono spesso utilizzate come motivazione per adottare provvedimenti che, in alcuni casi, risultano difficili da giustificare. Questa dinamica si manifesta anche in regioni dove i conflitti e le tensioni richiedono interventi urgenti, e spesso i governi giustificano le loro decisioni con ragioni di sicurezza.

MONDO. Con le ragioni di sicurezza i governi possono motivare azioni o provvedimenti ingiustificabili. Rientra in questa categoria il veto della Polizia israeliana a raggiungere la Basilica del Santo Sepolcro per celebrare in privato la Messa delle Palme imposto ieri mattina al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, fra Francesco Ielpo. Un divieto condannato trasversalmente dai partiti italiani, dal governo Meloni e da alcuni altri Stati. Nel pomeriggio la stessa Polizia israeliana ha spiegato che dall’inizio dell’«Operazione Ruggito del Leone», che Tel Aviv conduce insieme agli Usa contro l’Iran, «tutti i luoghi sacri della Città Vecchia sono stati chiusi ai fedeli, in particolare quelli sprovvisti di aree protette, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Terra Santa, la sicurezza un’urgenza per i popoli

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