L'arcivescovo ha espresso un'accusa forte contro i leader mondiali, affermando che sembrano impegnati a causare infelicità tra le popolazioni. Ha anche osservato che i vincitori in guerra mostrano i volti delle persone uccise come trofei, come avveniva in epoche passate considerate barbariche. Le sue parole sono state rivolte a criticare comportamenti dei potenti sulla scena internazionale.

"I potenti della terra sembrano impegnati a procurare infelicità e i vincitori esibiscono come trofei i volti di quelli che sono riusciti a uccidere, come in epoche barbariche". Non usa mezzi termini l’ arcivescovo di Milano, Mario Delpini, schierandosi contro le guerre e soprattutto contro "i potenti" che scelgono di procurare morte e dolore. La sua voce ha riempito le navate del Duomo, ieri, durante la preghiera per le vittime di tutte le guerre promossa dalla Diocesi, secondo quanto proposto dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa. Un’iniziativa che rientra nel percorso quaresimale denominato “ Catena eucaristica ” che coinvolge le Chiese europee e vuole essere un’esperienza di comunione e un segno visibile di speranza per l’intero continente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - J’accuse dell’arcivescovo: "Potenti impegnati a procurare infelicità ai popoli della terra"

Crans-Montana, nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage. Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpiNegli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata.

Olimpiadi, arrivano i potenti della Terra a Malpensa e chiude la superstradaArrivano JD Vance, Marco Rubio e diversi reali e così chi si sposta nella zona di Malpensa in auto è costretto a subire numerosi disagi.