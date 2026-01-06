Santa messa canti tradizioni e scambio di cibo | Tutti i popoli insieme nel nome di un Dio comune

La festa dei popoli è un evento che unisce diverse comunità immigrate in Italia, celebrando la propria cultura e fede. Attraverso la messa, i canti, le tradizioni e lo scambio di cibo, si rinnova il senso di appartenenza e di comunione sotto il segno di un Dio condiviso. Questa celebrazione, spesso inserita nelle ricorrenze dell’Epifania o della Pentecoste, rappresenta un momento di incontro e di rispetto reciproco tra le diverse culture.

La festa dei popoli viene celebrata da diversi anni in Italia e, nel contesto della festa dell'Epifania o della Pentecoste, è uno degli appuntamenti più amati dalle comunità degli immigrati cattolici. La messa dei popoli è stata programmata dalla nostra arcidiocesi, a cura dell'ufficio per la pastorale dei migranti e della Commissione diocesana Migrantes, coadiuvati da tutti i cappellani di lingua straniera, e fissata per oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santo Stefano, in via Cortevecchia 40, all'angolo con via Boccacanale. Nell'occasione e nel corso di una breve cerimonia, l' arcivescovo Gian Carlo Perego (foto) riceverà in dono dall'artista Carlo Ciucchi (in arte Picchio) un'opera d'arte a testimonianza del suo impegno verso i più deboli, gli emarginati, i migranti.

