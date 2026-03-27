L'arcivescovo ha invitato a vivere la Settimana Santa con un'attenzione particolare ai più fragili, spostandosi dal carcere alla Terra Santa. La diocesi di Perugia e Assisi si prepara a celebrare i riti pasquali con diverse manifestazioni religiose, mantenendo fede alle tradizioni e ai momenti liturgici previsti per questo periodo. Le celebrazioni coinvolgeranno le comunità locali e i fedeli provenienti da altre regioni.

Giovedì Santo l’arcivescovo celebra a Capanne; il Venerdì Santo le offerte raccolte sosterranno la presenza cristiana a Gaza, Betlemme e Gerusalemme La chiesa perugino-pievese si appresta a vivere la Santa Pasqua attraverso i suoi riti e le celebrazioni. Il 29 marzo, domenica delle Palme, si commemora l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Appuntamento che apre la Settimana Santa. Le celebrazioni si svolgeranno in cattedrale a Perugia alle ore 11 e al duomo di Città della Pieve. “Ci è data la grazia di una nuova Settimana Santa, in cui seguire il Signore lungo le strade della Città, partecipare alla Cena, sostare nell’Orto, salire alla Croce, testimoni del dono che egli fa di sé. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Dal carcere alla Terra Santa, l'invito dell'arcivescovo Maffeis a vivere la Settimana Santa "vicino ai più fragili"

Articoli correlati

L’arcivescovo Maffeis in Comune: "Dialogo lontano dai protocolli e vicino ai bisogni delle persone""Un momento di dialogo vero, lontano dai protocolli rigidi e vicino ai bisogni delle persone": è questo il bilancio che l’amministrazione comunale di...

Settimana Santa a Catanzaro: riti, cori e arcivescovoLa Settimana Santa a Catanzaro si prepara ad accogliere i fedeli con un calendario preciso di celebrazioni che iniziano il 28 marzo e culminano nella...

Aggiornamenti e notizie su Terra Santa

Temi più discussi: Terra Santa: il 28 marzo Rosario per la pace. Padre Patton (Custodia), preghiera e digiuno, vie universali per la pace; Francescani in Terra Santa: a Sulbiate una testimonianza di secoli di pace; Colletta per la Terra Santa: aiutare per dare speranza; Pasqua in Terra Santa: Pizzaballa, cancellata Processione delle Palme, rinviata Messa Crismale. Non sarà possibile celebrare degnamente e insieme la Pasqua. 28 marzo Recita del Rosario.

Pasqua in Terra Santa: tra limitazioni e guerra, l’invito al Rosario per la pace di sabato 28 marzoTerra Santa: sabato 28 marzo unisciti al Rosario per la pace chiesto da Pizzaballa. Come pregare nonostante le restrizioni a Gerusalemme. lalucedimaria.it

Il 28 marzo la Terra Santa in preghiera per la paceLa Custodia aderisce all'iniziativa del Rosario voluto dal patriarca latino di Gerusalemme Pizzaballa. Il testo preparato da padre Patton, «segno di comunione con quanti nel mondo intero soffrono a ca ... romasette.it

27/3/26. Ultimo incontro quaresimale stasera alle 19 al teatro S.Martino di Sottomarina con una riflessione di P. Stefano Cavalli sulle comunità cristiane in Terra Santa, dopo l'incontro su P.Leopoldo e quello su S.Francesco attorno al tema generale "Eucaristia - facebook.com facebook

27/3/26. Ultimo incontro quaresimale stasera alle 19 al teatro S.Martino di Sottomarina con una riflessione di P. Stefano Cavalli sulle comunità cristiane in Terra Santa, dopo l'incontro su P.Leopoldo e quello su S.Francesco attorno al tema generale "Eucaristia x.com