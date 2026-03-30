Switch 2 | Devil May Cry 5 e due nuovi titoli già classificati

Le classificazioni ufficiali pubblicate online mostrano che Devil May Cry 5, Hell Is Us e Blood West sono stati inseriti nella lista dei giochi compatibili con Nintendo Switch 2. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa dalle aziende coinvolte, ma le certificazioni indicano che i tre titoli saranno disponibili sulla nuova piattaforma. La loro presenza nelle classificazioni suggerisce una futura pubblicazione sui dispositivi di ultima generazione.

Le classificazioni ufficiali giunte in rete indicano che Devil May Cry 5, Hell Is Us e Blood West sono destinati alla piattaforma Nintendo Switch 2. Sebbene gli sviluppatori non abbiano ancora confermato pubblicamente questi port, la presenza dei rating suggerisce movimenti concreti dietro le quinte. Il mercato italiano potrebbe vedere presto l’arrivo di queste opere, con un impatto diretto sulla disponibilità nei negozi fisici e sulle scelte d’acquisto dei consumatori nazionali. Capcom ha già dimostrato un forte sostegno verso la console nipponica attraverso titoli come Resident Evil Requiem e Pragmata, rendendo probabile il ritorno del gioco d’azione del 2019 che ha superato la quota di 10 milioni di copie vendute globalmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Switch 2: Devil May Cry 5 e due nuovi titoli già classificati Articoli correlati Devil May Cry 5 verso Switch 2: nuovi indizi rafforzano l’ipotesi del portUn nuovo elemento rafforza la possibilità che Devil May Cry 5 possa arrivare su Switch 2. Nuovi classici Game Boy disponibili su Switch Online: due titoli gratuiti per riscoprire la nostalgiaIl 4 febbraio 2026, alle 14:05, Nintendo ha lanciato un colpo di scena nel mondo del gaming nostalgico: due titoli storici per Game Boy, *Balloon... Leggi anche: Nuovi titoli Game Boy disponibili su Nintendo Switch Online: due classici che tornano in versione digitale Nintendo Direct 2026: CRIMSON DESERT, DEVIL MAY CRY 5 e STAR FOX su Switch 2 (Nuovi Rumors)