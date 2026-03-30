Devil May Cry 5 verso Switch 2 | nuovi indizi rafforzano l’ipotesi del port
Un nuovo elemento suggerisce che Devil May Cry 5 potrebbe essere disponibile su Switch 2. La presenza della versione denominata “Devil Hunter Edition” presso un ente di classificazione taiwanese rappresenta un indizio che alimenta questa ipotesi. La classificazione di questa edizione è spesso associata a annunci ufficiali o prossimi lanci di prodotto.
Un nuovo elemento rafforza la possibilità che Devil May Cry 5 possa arrivare su Switch 2. La comparsa della versione “Devil Hunter Edition” presso un ente di classificazione taiwanese rappresenta un indizio significativo, spesso collegato a annunci imminenti. Anche in assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Capcom, questo tipo di registrazione indica generalmente uno stato avanzato del progetto. Nel settore videoludico, le classificazioni precedono frequentemente la presentazione pubblica di un titolo o di una nuova versione. Questo rende l’ipotesi del port sempre più concreta, soprattutto considerando il crescente interesse verso la nuova piattaforma. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Articoli correlati
Devil May Cry 6: un “Umm” sui social accende i fan, ma lo sviluppo è incerto dopo Dragon’s Dogma 2.L'attesa per un possibile annuncio di Devil May Cry 6 si è intensificata nelle ultime ore, innescata da un laconico "Umm" di Brian Hanford su X.
God of War: una nuova saga senza Kratos e con uno stile più vicino a Devil May Cry?VideoGiochi / Anteprime & Prossime uscite Videogiochi / God of War: una nuova saga senza Kratos e con uno stile più vicino a Devil May Cry? Per anni...
Una selezione di notizie su Devil May Cry 5 verso Switch 2 nuovi...
Temi più discussi: Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition è stato valutato su Switch 2; Devil May Cry 5, Sonic Frontiers e Crimson Desert usciranno su Nintendo Switch 2?; Devil May Cry 5 arriva su Switch 2? Spunta un indizio; Devil May Cry 5: un rating suggerisce l'arrivo su Switch 2.
Devil May Cry 5: un rating suggerisce l'arrivo su Switch 2Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, stando a una registrazione apparsa sul sito taiwanese di classificazione. tomshw.it
Devil May Cry 5 arriva su Switch 2? Spunta un indizioUna classificazione del Taiwan ESRB indica Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition per Switch 2, senza conferme ufficiali da Capcom. msn.com
*VENDUTO* DEVIL MAY CRY per ps2 pal ita, completo 10 euro + spedizione - facebook.com facebook
Devil May Cry 2, Shankar alza i toni col nuovo trailer: "È la differenza tra Batman Begins e The Dark Knight x.com