Devil May Cry 5 verso Switch 2 | nuovi indizi rafforzano l’ipotesi del port

Da gamerbrain.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo elemento suggerisce che Devil May Cry 5 potrebbe essere disponibile su Switch 2. La presenza della versione denominata “Devil Hunter Edition” presso un ente di classificazione taiwanese rappresenta un indizio che alimenta questa ipotesi. La classificazione di questa edizione è spesso associata a annunci ufficiali o prossimi lanci di prodotto.

Un nuovo elemento rafforza la possibilità che Devil May Cry 5 possa arrivare su Switch 2. La comparsa della versione “Devil Hunter Edition” presso un ente di classificazione taiwanese rappresenta un indizio significativo, spesso collegato a annunci imminenti. Anche in assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Capcom, questo tipo di registrazione indica generalmente uno stato avanzato del progetto. Nel settore videoludico, le classificazioni precedono frequentemente la presentazione pubblica di un titolo o di una nuova versione. Questo rende l’ipotesi del port sempre più concreta, soprattutto considerando il crescente interesse verso la nuova piattaforma. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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