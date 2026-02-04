Nintendo sorprende gli appassionati di giochi retrò annunciando che, da oggi, i titoli classici *Balloon Kid* e *Yoshi* sono disponibili gratuitamente per gli utenti abbonati a Switch Online. La mossa punta a risvegliare la passione per i giochi degli anni ’90, offrendo due titoli storici senza costi aggiuntivi, anche in Europa e Nord America.

Il 4 febbraio 2026, alle 14:05, Nintendo ha lanciato un colpo di scena nel mondo del gaming nostalgico: due titoli storici per Game Boy, *Balloon Kid* e *Yoshi*, sono diventati disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online in Europa, Nord America e altri mercati occidentali. Si tratta di due capolavori che, per la prima volta da anni, tornano a vivere su una piattaforma moderna, arricchendo un catalogo già ricco di 43 giochi provenienti dall’epoca del portatile grigio. Non è solo un aggiornamento tecnico: è un viaggio nel tempo, un ritorno alle origini del gaming Nintendo, dove la semplicità del design si sposava con un’innovazione che sembrava impossibile per un dispositivo con schermo monocromatico e batterie a durata limitata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi classici Game Boy disponibili su Switch Online: due titoli gratuiti per riscoprire la nostalgia

Approfondimenti su Game Boy Nintendo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Game Boy Nintendo

Argomenti discussi: Abbiamo provato i giochi 2026 di Switch 2 tra esclusive Nintendo, Resident Evil e Pragmata; Aggiornamento Gennaio 2026 Nintendo Switch Online; Ecco i giochi di lancio di Virtual Boy – Nintendo Classic e quelli in arrivo nei prossimi mesi; Nintendo Switch Online espande la libreria Game Boy con Yoshi e Balloon Kid.

Due giochi Game Boy gratis arrivano su Nintendo Switch OnlineI due giochi storici ampliano il catalogo Game Boy e Game Boy Color, che ora conta 43 titoli disponibili per gli abbonati occidentali. spaziogames.it

Nintendo Switch Online si espande con due classici del Game Boy, incluso il primo gioco di YoshiNintendo Switch Online aggiunge due classici Game Boy: Balloon Kid e Mario & Yoshi. Il primo è un platform basato sul volo con i palloncini, il secondo il debutto di Yoshi come protagonista in ... multiplayer.it

Nintendo Switch. . I membri di Nintendo Switch Online possono ora giocare a questi due classici per Game Boy su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch! Balloon Kid Yoshi - facebook.com facebook

qualcuno ha donato esattamente +9€ (vedi post precedente) e allora festeggiamo! Via Triumphalis diventerà presto realtà per il Game Boy! ------ somebody just made a +9€ pledge, let's party! Via Triumphalis soon's gonna be a new videogame for the x.com