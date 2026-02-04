Nuovi titoli Game Boy disponibili su Nintendo Switch Online | due classici che tornano in versione digitale

Nintendo riporta due classici del Game Boy nel catalogo di Nintendo Switch Online. Il 4 febbraio 2026, alle 14.10, l’azienda ha annunciato che due titoli storici del vecchio console tornano disponibili in versione digitale. La notizia ha fatto felici tanti fan, che ora potranno riscoprire quei giochi che hanno segnato la loro infanzia.

Il 4 febbraio 2026, alle ore 14.10, con un colpo di scena che ha acceso l’entusiasmo di migliaia di appassionati in tutto il mondo, Nintendo ha annunciato l’ingresso di due titoli storici del Game Boy nel catalogo di Nintendo Switch Online. Si tratta di *Balloon Kid* e *Yoshi*, due classici che, dopo anni di attesa e di discussioni su forum e gruppi di retro gaming, tornano in versione digitale per la prima volta in Occidente. L’aggiornamento porta il numero totale delle cartucce Game Boy disponibili sulla piattaforma a 43, ampliando ulteriormente l’offerta per gli abbonati al servizio di abbonamento che ormai conta milioni di utenti in Europa, Nord America e Asia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nintendo sorprende gli appassionati di giochi retrò annunciando che, da oggi, i titoli classici *Balloon Kid* e *Yoshi* sono disponibili gratuitamente per gli utenti abbonati a Switch Online.

La Nintendo ha smentito ufficialmente le voci che parlavano dell’arrivo di Metroid Prime 2: Echoes e Pikmin 2 su Nintendo Switch Online.

