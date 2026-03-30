Suv piomba sul marciapiede davanti alla scuola | 13enne travolto all’Infernetto

Un pomeriggio di uscita da scuola si è trasformato in un incidente nel quartiere Infernetto, a Roma. Un SUV ha travolto un ragazzino di 13 anni che stava attraversando il marciapiede. L’episodio si è verificato davanti a una scuola del quartiere, causando l’intervento dei soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

X Municipio – Un pomeriggio di ordinaria uscita da scuola si è trasformato in un incubo a Roma, nel quartiere Infernetto. Poco prima delle 14, un suv Volkswagen T-Cross, guidato da un giovane di 22 anni, è andato fuori controllo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto ha terminato la sua corsa folle abbattendo la recinzione dell’istituto comprensivo Mozart, proprio nel tratto compreso tra viale di Castelporziano e via Torcegno. In quel momento, sul marciapiede, si trovava un ragazzino di 13 anni insieme ad alcuni coetanei; il gruppo stava raggiungendo la palestra della scuola quando il veicolo li ha travolti. I soccorsi sono scattati immediatamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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