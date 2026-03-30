Roma quattordicenne travolto da un suv sul marciapiedi davanti alla scuola È ricoverato in gravi condizioni

A Roma, un ragazzo di 14 anni è stato investito da un SUV mentre si trovava sul marciapiede davanti a una scuola. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite considerate gravi, ma le sue condizioni non sarebbero al momento in pericolo di vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. A Roma un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada con la sua Volkswagen T-Cross finendo contro la recinzione dell’istituto scolastico Mozart in viale di Castel Porziano, nel quartiere periferico dell’Infernetto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava sul marciapiede insieme ad alcuni coetanei mentre si stava dirigendo verso la palestra della scuola, quando è stato improvvisamente travolto dal veicolo fuori controllo. L’urto è stato violentissimo e ha provocato un forte choc t ra i presenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma, quattordicenne travolto da un suv sul marciapiedi davanti alla scuola. È ricoverato in gravi condizioni Articoli correlati Roma, studente di 14 anni travolto da un Suv davanti alla scuola: è graveRoma, 30 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina a Roma: uno studente di 14 anni è stato travolto da un Suv mentre si trovava davanti... Professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni davanti alla scuola. Ricoverata in gravi condizioniBERGAMO – Un’insegnante di 57 anni, Chiara Mocchi, sarebbe stata accoltellata stamani, 25 marzo 2026, davanti alla scuola, da uno studente tredicenne...