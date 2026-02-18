Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava sul marciapiede davanti ai suoi amici a Marsango, tra Campo San Martino e Padova. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, e il giovane si trova attualmente in fin di vita all’ospedale. A bordo dell’auto c’erano due ragazzi poco più che ventenni, che si sono dati alla fuga subito dopo l’impatto. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Gravissimo incidente la notte fra 17 e 18 febbraio a Marsango, dove un 17enne è stato investito da un'automobile con a bordo due ragazzi poco più che ventenni. Il minorenne è ricoverato in condizioni gravissime. L'incidente L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte lungo la Provinciale 10 all'altezza di via Venezia. Una Fiat Punto guidata da un 22enne di San Giorgio delle Pertiche (con a bordo anche un 24enne) ha sbandato, invaso l'altra corsia e investito un gruppo di amici che camminavano sul marciapiede. Ad avere la peggio è stato un 17enne di Campo San Martino, urtato con violenza e sbalzato sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Diciassettenne travolto da un'auto sul marciapiede davanti agli amici: è in fin di vita

