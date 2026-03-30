Supplenze 2026 continuità sul sostegno spetta anche al docente assunto da graduatoria d’istituto?

Il 26 marzo 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV e condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la questione della continuità sul sostegno per i docenti assunti tramite graduatorie d’istituto. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di mantenere la continuità didattica anche per chi ottiene incarichi attraverso questa modalità.

Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata la questione relativa alla conferma dei docenti di sostegno. Un'attenzione particolare è stata posto su: l’informativa sindacale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la nota ministeriale in arrivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti utili per approfondire Supplenze 2026 continuità sul sostegno...

Graduatoria interna e trasferimento da sostegno a posto comune: anche se avviene nella stessa scuola il punteggio di continuità si perdeIl trasferimento nella scuola di titolarità su altra tipologia di posto determina modifiche nel punteggio spettante.

Esclusione da graduatoria interna d’istituto non impedisce al docente di presentare domanda di mobilità volontaria in altro comune?Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa...

Punteggio di continuità docenti 2026: differenze tra mobilità e graduatoria interna di istitutoLa valutazione del punteggio di continuità segue precise regole, specifiche e differenti per mobilità e graduatoria interna di istituto.