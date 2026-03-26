Graduatoria interna e trasferimento da sostegno a posto comune | anche se avviene nella stessa scuola il punteggio di continuità si perde

In ambito scolastico, si segnala che il trasferimento all’interno della stessa istituzione da un ruolo di sostegno a uno di posto comune comporta la perdita del punteggio di continuità. Inoltre, quando un docente si trasferisce nella scuola di titolarità su una diversa tipologia di posto, il punteggio di continuità viene modificato o azzerato, indipendentemente dalla sede di partenza.

Il trasferimento nella scuola di titolarità su altra tipologia di posto determina modifiche nel punteggio spettante. Vediamo quali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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