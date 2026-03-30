Esclusione da graduatoria interna d’istituto non impedisce al docente di presentare domanda di mobilità volontaria in altro comune?

Durante un question time trasmesso il 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, è stato chiarito che l'esclusione da una graduatoria interna d’istituto non impedisce ai docenti di presentare domanda di mobilità volontaria in altri comuni. L'argomento è stato affrontato con l’intervento di un esperto in normativa scolastica, che ha risposto alle domande sui requisiti e le procedure in vigore per l’anno scolastico attuale.

Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata la questione relativa alla mobilità del personale scolastico per l’anno in corso. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle tempistiche per la presentazione delle domande da parte di docenti e personale ATA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Esclusione da graduatoria interna di istituto “A scuola mi chiedono se presento domanda di mobilità per il prossimo anno, sono tenuta a rispondere?”I requisiti necessari per usufruire della precedenza 104 al fine dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto e per poter partecipare alla... Graduatoria interna di istituto 2026: entro quale data deve presentare domanda il docente che sarà dichiarato soprannumerarioNel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Stefano Cavallini di ANIEF, è stata affrontata anche... Altri aggiornamenti su Esclusione da graduatoria interna... Temi più discussi: Esclusione da graduatoria interna di istituto A scuola mi chiedono se presento domanda di mobilità per il prossimo anno, sono tenuta a rispondere?; Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]; Graduatoria interna di istituto: non si può utilizzare la legge 104 riferita alla nonna per essere esclusi; Graduatoria interna di istituto, valgono i titoli conseguiti entro il 2 aprile. Indicazioni per legge 104. Nota. Esclusione da graduatoria interna di istituto A scuola mi chiedono se presento domanda di mobilità per il prossimo anno, sono tenuta a rispondere?I requisiti necessari per usufruire della precedenza 104 al fine dell'esclusione dalla graduatoriainterna di istituto e per poter partecipare alla mobilità nonostante il vincolo triennale sono indicat ... orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la ... orizzontescuola.it Ritroviamo l'arbitro che certificò l'esclusione del 2022. Pronta una squadra VAR da Champions per garantire equità in un ambiente bosniaco acusticamente feroce - facebook.com facebook Pensate al potere di un referendum costituzionale: ieri il consiglio dei ministri ha ripristinato, retroattivamente al primo gennaio, il regime di esclusione dei dividendi e della Pex. In compenso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti x.com