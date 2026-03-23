Punteggio di continuità docenti 2026 | differenze tra mobilità e graduatoria interna di istituto

La valutazione del punteggio di continuità segue precise regole, specifiche e differenti per mobilità e graduatoria interna di istituto. Analizziamo differenze ed elementi in comune L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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