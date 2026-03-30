Superbike Portimão 2026 | Bulega e Lecuona nella storia Oliveira tris di podi?

Durante il round di Portimão del campionato WorldSBK 2026, il team Aruba.it Racing Ducati ha segnato una pagina importante, con Nicolò Bulega e Lecuona che hanno ottenuto risultati significativi. La gara ha visto anche Oliveira salire sul podio per tre volte, contribuendo a un evento memorabile per il campionato. La competizione si è svolta tra intense battaglie e sorprese, lasciando il pubblico con molte emozioni.

Il round di Portimão del WorldSBK 2026 resterà nella storia del team Aruba.it Racing Ducati. Nicolò Bulega e Iker Lecuona hanno chiuso tutte e tre le gare del weekend con entrambi i piloti nelle prime due posizioni, un risultato mai raggiunto prima da nessun team nella storia della Superbike nell’era dei weekend a tre gare (dal 2019). Dominio Aruba.it Racing Ducati. Il circuito dell’Algarve ha assistito a un dominio totale delle Ducati Panigale V4 R. Bulega e Lecuona hanno monopolizzato i primi due gradini del podio in Gara 1, nella Superpole Race e in Gara 2, scrivendo una pagina inedita nel libro dei record della categoria. Un weekend perfetto che conferma la coppia italiana-spagnola come il riferimento assoluto del campionato. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Superbike Portimão 2026: Bulega e Lecuona nella storia, Oliveira tris di podi? Tutti gli aggiornamenti su Superbike Portim Superbike Portimao: Bulega e Lecuona, doppietta Ducati in Gara-1. Terzo Oliveira (Bmw)Nicolò Bulega non si è fatto sfuggire la vittoria nella Gara-1 del round di Portimão del mondiale Superbike, secondo appuntamento della... LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, seguono Oliveira e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Bautista entra su Baldassarri per la settima piazza. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podio