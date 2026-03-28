Superbike Portimao | Bulega e Lecuona doppietta Ducati in Gara-1 Terzo Oliveira Bmw

In Portogallo, nella prima gara della Superbike, la Ducati ha ottenuto una doppietta con Bulega e Lecuona, mentre Oliveira su Bmw è arrivato terzo al suo primo podio davanti ai tifosi di casa. Il campione del mondo in carica ha vinto la corsa, conquistando la prima vittoria della stagione sulla pista di Portimao.

Nicolò Bulega non si è fatto sfuggire la vittoria nella Gara-1 del round di Portimão del mondiale Superbike, secondo appuntamento della stagione, confermandosi così leader assoluto della classifica piloti a punteggio pieno. L'italiano del team Aruba.it Ducati, precedentemente autore della Superpole con il nuovo record della pista di 1'38.495, ha dominato la corsa dall'inizio alla fine senza lasciare scampo alla concorrenza. Sabato di gloria anche per il suo compagno di squadra, Iker Lecuona, al suo primo podio da pilota factory Ducati, e per l'idolo locale Miguel Oliveira (terzo al traguardo), approdato in inverno al team ufficiale Bmw dopo anni di MotoGP e capace oggi di infiammare il pubblico portoghese con il suo primo piazzamento stagionale nella top 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike Portimao: Bulega e Lecuona, doppietta Ducati in Gara-1. Terzo Oliveira (Bmw) Articoli correlati Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podio Una raccolta di contenuti su Superbike Portimao Temi più discussi: SBK 2026. GP del Portogallo a Portimao. Sam Lowes davanti a Nicolò Bulega nelle FP1; Superbike Portimao 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!; Superbike a Portimao: prove libere a Sam Lowes; pole storica per Vannucci in Sportbike. LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per gara-2! 17.13 Celebration begins as Race 1 winner ... oasport.it Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. Il ... oasport.it Superbike, Portimao, Gara1 Bulega e Lecuona fanno doppietta! Oliveira sale sul podio di casa, Bassani e Petrucci nei 10. - facebook.com facebook Portimao Gara 1: Nicolò Bulega propotente, in Superbike AAA avversari cercasi @corsedimoto x.com