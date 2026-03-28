Durante il Gran Premio del Portogallo del 2026, il pilota ha concluso in prima posizione senza affrontare una vera sfida in gara. Al secondo e terzo posto sono arrivati rispettivamente due altri piloti, entrambi sul podio. La corsa si è svolta senza grandi sorprese, con i risultati definiti nell’ordine di arrivo pubblicato subito dopo la bandiera a scacchi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1) Bulega 2) Lecuona 3) Oliveira 4) Alex Lowes 5) Sam Lowes 6) Vierge 7) Gerloff 8) Bassani 9) Bautista 10) Petrucci 11) Baldassarri 12) Locatelli 13) Gardner 14) Mackenzie 15) Surra 16) Montella 17) Manzi 18) Chantra 19) Rea 20) Sofuoglu 21) Rato 22) Bridewell VINCE Bulega, secondo Lecuona e terzo Oliveira. 1- Non succede più nulla, si va verso la vittoria di Bulega. 2- Lecuona oramai molla gli ormeggi, andando a 2.3 da Bulega. 3- Petrucci non riesce ancora a rendere come con la Ducati, Bautista è davanti a lui in nona posizione. 4- Sam e Alex Lowes sembrano andare dritti per la quarta e quinta posizione, gara solitaria la loro nella “terra di mezzo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podio

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