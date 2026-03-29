LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | Bulega in testa seguono Oliveira e Lecuona

Durante la gara del GP del Portogallo di Superbike, il pilota italiano ha mantenuto la testa della corsa, con Oliveira e Lecuona che lo seguono in classifica. Nel corso della competizione, Bautista ha effettuato un sorpasso su Baldassarri per la settima posizione, mentre Montella è scivolato ed è uscito dalla pista senza riportare ferite. La diretta rimane aggiornata con novità e variazioni di posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Bautista entra su Baldassarri per la settima piazza. -16 Caduta per Montella, scivolato. Fuori anche Vierge. -17 LECUONA entra su Oliveira, aumenta il vantaggio di Bulega a 7 decimi ora dallo spagnolo. -18 La situazione degli altri italiani: Bassani ottavo, Baldassarri nono, Locatelli decimo, Petrucci dodicesimo, Manzi quindicesimo, Surra sedicesimo. -19 Lecuona entra su Lowes, Oliveira intanto su trova a 4 decimi da Bulega. -20 Oliveira si inserisce su Lowes per la seconda piazza, Lecuona e Montella sono quarto e quinto. -20 Bulega in testa, Alex Lowes secondo e terzo Oliveira. INIZIA GARA-2 16.29 Giro di ricognizione in corso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, seguono Oliveira e Lecuona Articoli correlati Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince senza lottare, Lecuona e Oliveira finiscono a podio LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, segue il compagno di team LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11- Caduta per Bridewell, scivolato in curva 14 come Montella. Aggiornamenti e notizie su LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in... Temi più discussi: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike Portimao 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a Portimao. LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, seguono Oliveira e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Ricordiamo che sono previsti 20 giri. 16.20 Inno del Portogallo in corso, sguardo concentrato dei piloti. oasport.it Diretta Sbk Superbike | Streaming video tv: Nicolò Bulega domina la Superpole Race! (Gp Portogallo, 29 marzo)Diretta Sbk Superbike GP Portogallo 2026 Portimao streaming video tv, oggi domenica 29 marzo: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2. ilsussidiario.net Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale! - x.com Un'altra doppietta Ducati e poi c'è molta Italia in Superbike. Insisto sul fatto che purtroppo corrano fra i fantasmi e per i fantasmi da casa. - facebook.com facebook