Superate le 5mila presenze | la Via Crucis Alfonso Mitrano fa battere il cuore dell' intera comunità
Domenica 29 marzo si è tenuta la Via Crucis “Alfonso Mitrano”, che ha visto una partecipazione di oltre 5.000 persone. L’evento, organizzato dal comitato omonimo guidato da Antonio Mitrano di Succivo, ha coinvolto numerosi cittadini e ha avuto un forte impatto emotivo sulla comunità locale. La manifestazione si è svolta con grande partecipazione e intensità, attirando l’attenzione di molti presenti.
Si è svolta domenica 29 marzo, con straordinaria partecipazione di pubblico e grande intensità emotiva, la Via Crucis “Alfonso Mitrano”, organizzata dall’omonimo comitato presieduto da Antonio Mitrano di Succivo. Un evento che, ancora una volta, ha saputo trasformarsi non solo in una rappresentazione religiosa, ma in un’esperienza capace di unire l’intera comunità. Con oltre 300 persone coinvolte tra attori, figuranti, collaboratori e staff, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più sentiti del territorio atellano che apre, di fatto, la stagione dei grandi eventi. Una manifestazione unica nel suo genere, capace di mettere insieme generazioni diverse, famiglie, giovani e volontari, creando un forte senso di appartenenza e condivisione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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