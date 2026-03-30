Superate le 5mila presenze | la Via Crucis Alfonso Mitrano fa battere il cuore dell' intera comunità

Domenica 29 marzo si è tenuta la Via Crucis “Alfonso Mitrano”, che ha visto una partecipazione di oltre 5.000 persone. L’evento, organizzato dal comitato omonimo guidato da Antonio Mitrano di Succivo, ha coinvolto numerosi cittadini e ha avuto un forte impatto emotivo sulla comunità locale. La manifestazione si è svolta con grande partecipazione e intensità, attirando l’attenzione di molti presenti.