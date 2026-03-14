Il Carnevale dei Ragazzi fa battere il cuore della carità | raccolti 11mila euro per le missioni

Il Carnevale dei Ragazzi di Ravenna si è riunito al ristorante Molinetto per la cena di ringraziamento dedicata ai volontari. Durante l’evento sono stati raccolti 11 mila euro destinati alle missioni umanitarie. Alla serata hanno partecipato numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione e nelle attività del Carnevale. La raccolta di fondi rappresenta un momento importante per sostenere le iniziative di solidarietà legate alla manifestazione.

Il mondo del Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna si è ritrovato al ristorante Molinetto per la tradizionale cena di ringraziamento dei tanti volontari. Presenti l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, il presidente del Comitato organizzatore, don Alberto Brunelli, e altri membri del Comitato, Pino Farinelli, Agnese Re, Barbara Baccarini. In questa occasione è stato consegnato all’arcivescovo il ricavato della vendita dei biglietti della lotteria del Carnevale destinato alle missioni legate alla Diocesi: quella diocesana, di Carabayllo, in Perù e quella guidata da don Paolo Marasco a Berat, in Albania. Oltre ad altre missioni di carità. In totale 11mila euro raccolti in occasione delle due sfilate dell’8 febbraio a Marina di Ravenna e del 15 febbraio a Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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