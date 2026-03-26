Derby del Friuli tra Pordenone e Udinese superate le 2mila presenze | giovedì la vendita degli ultimi biglietti

Si avvicina l’amichevole tra Pordenone e Udinese, conosciuta come il “Derby del Friuli”. La vendita dei biglietti sta andando molto bene, con oltre 2.000 biglietti già venduti. Giovedì verranno messi in vendita gli ultimi tagliandi disponibili. La partita si svolgerà nel rispetto delle modalità indicate e l’affluenza prevista continua a crescere.

In occasione dell'amichevole Pordenone-Udinese una parte del parcheggio vicino all’ingresso del Cimitero Urbano in via dello Stadio sarà destinata alla sosta dei veicoli appartenenti all’organizzazione della partita.Durante lo svolgimento della gara sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 17 alle 24 per tutti i veicoli in via dello Stadio su tutti gli stalli di sosta, compresi quelli per disabili, del parcheggio davanti all’ingresso del Cimitero Urbano (sulla parte destra rispetto all’entrata stessa). PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Corona, il ricordo... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Derby del Friuli tra Pordenone e Udinese, superate le 2mila presenze: giovedì la vendita degli ultimi biglietti Articoli correlati Leggi anche: Milan-Udinese, comincia la vendita dei biglietti: ecco tutte le informazioni Leggi anche: Biglietti Milan Inter, dal 10 febbraio inizia la vendita: ecco i prezzi e tutte le info in vista del derby Altri aggiornamenti su Derby del Friuli tra Pordenone e... Discussioni sull' argomento 'Derby del Friuli' tra Pordenone e Udinese: da lunedì il via le prevendite; Derby del Friuli verso il tutto esaurito: già oltre 2 mila presenze per Pordenone-Udinese; Derby del Friuli verso il tutto esaurito: già oltre 2 mila presenze per Pordenone - Udinese; Il 27 marzo derby Pordenone-Udinese al Bottecchia. Pordenone-Udinese, Bottecchia verso il sold out per il derby del FriuliCresce l’attesa per il Derby del Friuli in versione amichevole tra Pordenone e Udinese, in programma venerdì alle ore 20:00 allo stadio Stadio Ottavio Bottecchia. La risposta del pubblico sta andand ... msn.com Da stamattina in vendita i biglietti per il "Derby del Friuli" - facebook.com facebook Non basta una reazione commovente di Trieste dal -20, Venezia resiste nel finale e fa suo il derby del Triveneto. #Friuli #Trieste #Sport #Inevidenza x.com