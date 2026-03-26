Derby del Friuli tra Pordenone e Udinese superate le 2mila presenze | giovedì la vendita degli ultimi biglietti

Da pordenonetoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina l’amichevole tra Pordenone e Udinese, conosciuta come il “Derby del Friuli”. La vendita dei biglietti sta andando molto bene, con oltre 2.000 biglietti già venduti. Giovedì verranno messi in vendita gli ultimi tagliandi disponibili. La partita si svolgerà nel rispetto delle modalità indicate e l’affluenza prevista continua a crescere.

In occasione dell'amichevole Pordenone-Udinese una parte del parcheggio vicino all’ingresso del Cimitero Urbano in via dello Stadio sarà destinata alla sosta dei veicoli appartenenti all’organizzazione della partita.Durante lo svolgimento della gara sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 17 alle 24 per tutti i veicoli in via dello Stadio su tutti gli stalli di sosta, compresi quelli per disabili, del parcheggio davanti all’ingresso del Cimitero Urbano (sulla parte destra rispetto all’entrata stessa). PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Corona, il ricordo... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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