Turismo in Abruzzo D’Amario | nel 2025 superate le 8,8 milioni di presenze

L’Abruzzo batte ancora un record nel settore turistico. Nel 2025, le presenze sono arrivate oltre le 8,8 milioni. La crescita si conferma costante e il settore riprende a pieno ritmo, attirando sempre più visitatori italiani e stranieri.

