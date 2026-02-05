Turismo in Abruzzo D’Amario | nel 2025 superate le 8,8 milioni di presenze

L’Abruzzo batte ancora un record nel settore turistico. Nel 2025, le presenze sono arrivate oltre le 8,8 milioni. La crescita si conferma costante e il settore riprende a pieno ritmo, attirando sempre più visitatori italiani e stranieri.

L’Abruzzo del turismo raggiunge un nuovo record. Nel 2025 le presenze hanno superato quota 8,8 milioni, confermando una crescita costante del settore e un’offerta capace di intercettare un pubblico sempre più ampio, sia italiano che straniero.I dati su presenze e arrivi turistici sono stati.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Abruzzo Turismo

Ultime notizie su Abruzzo Turismo

Turismo, in Abruzzo +16% di presenze tra gennaio e agostoLe presenze turistiche, in Abruzzo, nel periodo gennaio-agosto 2025 sono aumentate del 16,6% rispetto allo stesso periodo del 2024; il dato è trainato soprattutto dal turismo estero, in crescita di ... ilmessaggero.it

