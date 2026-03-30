Sughi pronti possibili corpi estranei | quali marchi spariscono dagli scaffali

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni sughi pronti dal mercato a causa della presenza di possibili corpi estranei. Tra i prodotti interessati figura un sugo vegetale a base di pomodoro e soia prodotto dall’azienda

Sughi pronti ritirati dal ministero della Salute per possibili corpi estranei. Tra questi, in ordine di tempo, c'è il sugo vegetale a base di pomodoro e soia dell'azienda "Cereal Terra", con data di scadenza 14012028 (lotto di produzione 14 01 28). Si tratta nello specifico di "Sugo in vaso di vetro, formato 190 grammi". Il motivo del richiamo è "possibile presenza di corpi estranei (2 mm)". Nelle avvertenze, gli esperti indicano che "a scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il ragù di soia con il termine di conservazione sopra indicato. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d'acquisto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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