Recentemente sono stati segnalati corpi estranei trovati in alcuni lotti di pandori, portando al richiamo di nuovi prodotti. La decisione riguarda specifici lotti di pandori di vari marchi coinvolti, prodotti dalla stessa azienda. Si consiglia ai consumatori di verificare i dettagli dei prodotti acquistati e di rispettare le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza alimentare.

Il richiamo di pandori per possibile rischio fisico si estende ulteriormente e coinvolge nuovi prodotti immessi sul mercato da una stessa azienda produttrice. Dopo il ritiro di diversi lotti di pandoro classico venduto a marchio Vergani, il Ministero della Salute ha comunicato ulteriori richiami relativi a pandori commercializzati con altri marchi, ma realizzati nello stesso stabilimento. I prodotti interessati sono stati fabbricati dalla società ZERO+4 Srl nello stabilimento di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Si tratta di pandori tipici natalizi, alcuni dei quali farciti, distribuiti con i marchi Piaceri Mediterranei e Novaldo.

© Quifinanza.it - Corpi estranei nei Pandori, nuovi lotti richiamati: i marchi coinvolti

