Sughi pronti e ragù in vetro ritirati dal commercio per corpi estranei nei vasetti | si allarga l’allerta

Il Ministero della salute ha disposto il ritiro dal mercato di diversi lotti di sughi pronti e ragù in vasetti di vetro. La decisione si è resa necessaria a causa della possibile presenza di corpi estranei all’interno dei contenitori. Sono coinvolti vari marchi e numeri di lotto, senza che siano stati segnalati incidenti o danni ai consumatori fino a questo momento.

Il Ministero della salute ha annunciato il richiamo di altri marchi e lotti di sughi e ragù venduti in vasetti di vetro a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuti alla possibile presenza di corpi estranei. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei vasetti, l’avviso di allertaIl ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di... Ragù bio richiamato dai supermercati per corpi estranei nei barattoli, l’avviso di allertaIl ritiro dagli scaffali dei supermercati dei barattoli di ragù di soia è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di... Contenuti utili per approfondire Sughi pronti Argomenti discussi: Sugo ritirato dai supermercati italiani, marca famosa: cos’hanno trovato nei vasetti. Antico Ragù di verdure alla LigureBuongiorno da me e Cristina. Oggi ringrazio Gianfranco che vive a Como e che mi ha dato una ricetta della sua zia Rita: Antico Ragù di verdure alla ... gonews.it Sfida alle trattorie, ragù e genovese anche in scatolaPomodorini in polvere, Ragù e Genovese in sughi pronti, Gamberi congelati da servire come freschi. Apre sabato a Fortezza da Basso Taste 2026, il più eccentrico salone del gusto. Campania in prima ... napoli.repubblica.it