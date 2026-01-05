Si allarga il richiamo di pandoro per presenza di corpi estranei | lotti e marchi interessati

Il Ministero della Salute ha esteso il richiamo di alcuni lotti di pandoro a causa della presenza di residui di PTFE nello stampo di cottura, che potrebbe rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. Si consiglia di verificare i marchi e i numeri di lotto interessati e di evitare il consumo di prodotti coinvolti. Restare informati è importante per garantire la sicurezza alimentare.

Il Ministero della Salute ha annunciato ulteriori richiami di pandoro a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza nell'impasto di residui del rivestimento PTFE dello stampo di cottura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati Leggi anche: Richiamo di risotto Knorr dai supermercati per possibile presenza di corpi estranei, ritirati cinque lotti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pezzi di stampi da forno nei pandori, si allarga il richiamo: l'elenco dei prodotti ritirati dai supermercati. Si allarga il richiamo di pandoro per presenza di corpi estranei: lotti e marchi interessati - Il Ministero della Salute ha annunciato ulteriori richiami di pandoro a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza nell'impasto ... fanpage.it

Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati - Il richiamo di diversi lotti di pandoro è scattato a causa della presenza di corpi estranei nell'impasto e in particolare della presenza di residui del ... fanpage.it

Pandoro richiamato per possibile contaminazione da teflon, i lotti interessati - Richiamo alimentare per pandori classici ritirati per rischio fisico per possibile contaminazione, le marche e i lotti interessati ... quifinanza.it

Si allarga l'allerta alimentare sui pandori: l'elenco completo dei prodotti richiamati dai supermercati - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.