Studentato Aler alla Celadina 74 posti letto per gli iscritti UniBg

A Bergamo, nel quartiere di Celadina, è previsto la costruzione di uno studentato universitario che includerà 25 appartamenti gestiti da Aler e 74 posti letto destinati agli studenti iscritti all'università locale. L'intervento riguarda la realizzazione di una struttura destinata a supportare le esigenze abitative degli studenti universitari della zona. La progettazione e i dettagli sono stati comunicati dalle autorità competenti.