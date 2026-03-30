Studentato Aler alla Celadina 74 posti letto per gli iscritti UniBg
A Bergamo, nel quartiere di Celadina, è previsto la costruzione di uno studentato universitario che includerà 25 appartamenti gestiti da Aler e 74 posti letto destinati agli studenti iscritti all'università locale. L'intervento riguarda la realizzazione di una struttura destinata a supportare le esigenze abitative degli studenti universitari della zona. La progettazione e i dettagli sono stati comunicati dalle autorità competenti.
Bergamo. Nel quartiere di Celadina sarà realizzato uno studentato universitario con 25 appartamenti Aler e 74 posti letto. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, con l’assessore all’Università e Ricerca, Alessandro Fermi. “Un’operazione virtuosa – sostiene Franco – che genera molteplici benefici per il territorio. Attualmente la disponibilità di posti letto in città per gli studenti è insufficiente rispetto alla domanda: questo comporta pressioni sul mercato privato con un conseguente aumento dei costi delle locazioni. Come Regione, attraverso risorse del Pnrr, mettiamo in campo soluzioni concrete”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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