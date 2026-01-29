Studentato nell’incompiuta Cinquanta posti letto col Pnrr in piazza Pizzarello

A Macerata, nella piazza Pizzarello, è stato avviato un nuovo studentato con cinquanta posti letto. L’immobile, ancora incompleto, sta prendendo forma grazie ai fondi del Pnrr. I lavori proseguono per offrire una soluzione abitativa agli studenti, anche se l’opera non è ancora terminata.

Uno studentato con cinquanta posti letto in una parte dell'incompiuta di piazza Pizzarello, a Macerata. Il progetto che il privato, l'imprenditore di Osimo Lorenzo Binci (titolare della Dhomeus), ha presentato al Mur, Ministero dell'università e della ricerca, è stato approvato. Il prossimo passaggio prevede quindi la convenzione con Erdis, l'Ente regionale per il diritto allo studio. Il decreto ministeriale 481 del 2024 prevede che il 30 per cento dei posti letto realizzati siano in convenzione con Erdis, e quindi riservati a borsisti, studenti e studentesse percettori di borse di studio. La restante parte, invece, deve essere destinata a studenti a prezzi calmierati rispetto al mercato per almeno dodici anni.

