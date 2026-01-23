Un nuovo studentato da 427 posti letto in viale Certosa a Milano vicino al Politecnico Bovisa

Un nuovo studentato da 427 posti letto sarà aperto a Milano, in viale Certosa, vicino al Politecnico Bovisa. L’iniziativa rientra nelle attività di investimento di Hardian e Rockfield, società specializzate nello sviluppo e nella riqualificazione di immobili destinati agli studenti. La struttura offrirà soluzioni abitative moderne e funzionali, contribuendo a rispondere alla crescente domanda di alloggi nel quartiere.

Milano, 23 gennaio 2026 – Milano in Italia, Barcellona in Spagna e Bordeaux in Francia. Sono le tre città europee su cui si sono concentreranno nei prossimi mesi i fondi di Hardian – società di investimento nei mercati privati a livello mondiale – e di Rockfield specializzata nella realizzazione (e riqualificazione) di immobili destinati agli studenti. Nella capitale lombarda i due colossi specializzati in questo tipo d'investimenti immobiliari realizzeranno dunque un nuovo studentato in viale Certosa, periferia nord della città, non distante dal polo universitario del Politecnico Bovisa.

