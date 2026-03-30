Due persone sono state arrestate dopo aver sottratto denaro a un anziano durante un prelievo bancomat. Le forze dell'ordine hanno fermato i sospetti in relazione a questa vicenda. Negli ultimi tempi si registrano numerosi episodi simili che coinvolgono anziani, vittime di truffe telefoniche, furti e rapine in strada.

Borseggiatori senza scrupoli hanno distratto l'uomo per derubarlo, in Corso del Popolo lunedì. La vittima che non poteva rincorrere i malviventi ha chiesto aiuto e in suo soccorso si è fermata una macchina delle volanti del 113: trovati i malviventi. Nel mirino dei balordi sempre più persone vulnerabili. In casa, con le truffe telefoniche, e fuori con furti e rapine che provocano preoccupazione e senso di impotenza. La questura sta aumentando le attività di prevenzione alle truffe Sempre più gli anziani rimangono vittime di fuorilegge senza scrupoli. In casa, con le truffe al telefono, e quando escono, a causa di rapine e furti con strappo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Strappano all'anziano i soldi del prelievo bancomat. Fermati in due

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