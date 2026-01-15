Desertificazione dei servizi | l’odissea di un cittadino per un prelievo al bancomat

La desertificazione dei servizi di prossimità sta diventando una realtà consolidata, interessando vari settori come banche, sanità, postali e informazione. Questa situazione comporta disagi concreti per i cittadini, che devono affrontare lunghe attese e difficoltà logistiche per accedere ai servizi di base. Un esempio rappresentativo è l’odissea quotidiana di chi si reca al bancomat, evidenziando le conseguenze di un processo in atto ormai da tempo.

Pistoia, 15 gennaio 2026 – La progressiva riduzione dei servizi di prossimità non è più una percezione, ma un dato strutturale che interessa sempre più settori: banche, sanità territoriale, informazione, servizi postali. A Pistoia e nella sua provincia, l’accesso diretto ai servizi essenziali si sta lentamente allontanando dai cittadini, soprattutto da quelli meno digitalizzati o residenti nelle aree periferiche. La contrazione dei servizi non riguarda solo il credito, ma un intero ecosistema di presidi fondamentali che negli ultimi cinque anni ha subito una riduzione drastica: ambulatori e punti prelievo, per portare un esempio, hanno subito chiusure o accorpamenti, con almeno una dozzina di strutture ridimensionate in tutta la provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

