Rapina al bancomat donna derubata dopo il prelievo

Nel pomeriggio di ieri, in via Marchesi, una donna è stata vittima di una rapina immediatamente dopo aver effettuato un prelievo presso un bancomat. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e garantire la sicurezza nel quartiere.

Rapina nel pomeriggio di ieri in via Marchesi, dove una donna è stata presa di mira subito dopo aver prelevato denaro contante al bancomat. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di origine sudamericana si sarebbe avvicinato alla vittima con una scusa, dicendole che le era caduto.

