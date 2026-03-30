Stadio Curi iniziato il posizionamento dei gradoni in tribuna est

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi con il posizionamento dei gradoni in tribuna est. Questa operazione prevede l’installazione di gradoni prefabbricati in cemento armato vibrato realizzati dall’azienda Prefab Solution. Le operazioni sono state avviate questa mattina e sono state condotte sotto la supervisione delle autorità competenti.

Proseguono i lavori di riqualificazione: tre settimane complessive il tempo previsto per il completamento di questa fase Arrivano importanti novità circa i lavori di riqualificazione dello stadio Renato Curi. È iniziato questa mattina il posizionamento in tribuna est, più comunemente chiamata gradinata, dei gradoni prefabbricati in cemento armato vibrato, realizzati da Prefab Solution, sotto l’attenta supervisione di MCI Costruzioni Metalliche e dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. La società EXUP srl ha comunicato che è previsto il posizionamento di quaranta gradoni al giorno, con tre blocchi strutturali da inserire in una settimana ciascuno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Stadio Curi, iniziato il posizionamento dei gradoni in tribuna est Tutto quello che riguarda Stadio Curi Tribuna Est a Faleo: 169 presenze, un tributo eternoLa tribuna Est dello stadio Pino Zaccheria di Foggia cambierà nome per onorare la memoria di Vincenzo Faleo. A Vincenzo Faleo l'intitolazione della Tribuna Est dello Zaccheria: presentata la mozioneMercoledì 4 marzo è stata depositata una mozione per l’intitolazione della Tribuna Est o gradinata, dello stadio Pino Zaccheria, alla memoria di... I lavori allo stadio. Collaudi all’orizzonte su tribuna e spogliatoi: "Ok il calcio a Pasqua"Il Comune ha archiviato la pratica Palaterme, ma il fronte degli impianti sportivi resta caldo e presenta ancora progetti che devono essere portati a...