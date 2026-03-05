A Vincenzo Faleo l' intitolazione della Tribuna Est dello Zaccheria | presentata la mozione

Mercoledì 4 marzo è stata depositata una mozione per l’intitolazione della Tribuna Est dello stadio Pino Zaccheria a Vincenzo Faleo, storico calciatore di Foggia scomparso il 25 ottobre 2025. La proposta riguarda la denominazione ufficiale della gradinata, che si trova nello stadio locale. La mozione è stata presentata da un gruppo di rappresentanti del settore calcistico e delle istituzioni locali.

Mercoledì 4 marzo è stata depositata una mozione per l’intitolazione della Tribuna Est o gradinata, dello stadio Pino Zaccheria, alla memoria di Vincenzo Faleo, storico calciatore foggiano scomparso il 25 ottobre 2025. Vincenzo Faleo è stato il primo calciatore foggiano a debuttare in Serie A con i rossoneri. Ha indossato la maglia della sua città per otto stagioni, totalizzando 169 presenze e 4 reti. Nel suo palmarès figurano una Coppa delle Alpi-bis, una promozione in Serie B, una promozione in Serie A e una promozione in IV Serie con l’Incedit. “Faleo ha rappresentato un esempio di dedizione, sacrificio e profondo attaccamento ai colori della propria città, facendo parte di una squadra che ha regalato a Foggia un periodo di grande visibilità e orgoglio sportivo a livello nazionale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

