Tribuna Est a Faleo | 169 presenze un tributo eterno

La tribuna Est dello stadio Pino Zaccheria di Foggia sarà rinominata in omaggio a Vincenzo Faleo. Finora ha registrato 169 presenze durante la sua carriera. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali, che intendono celebrare il giocatore con questa modifica. La nuova denominazione sarà ufficialmente adottata nelle prossime settimane.

La tribuna Est dello stadio Pino Zaccheria di Foggia cambierà nome per onorare la memoria di Vincenzo Faleo. Una mozione depositata mercoledì 4 marzo 2026 dal consigliere Maurizio Accettulli e da un gruppo di colleghi del centrodestra ha lanciato l'iniziativa. L'ex calciatore, scomparso il 25 ottobre 2025, era il primo giocatore nato a Foggia ad esordire in Serie A con i rossoneri. La richiesta formale è stata presentata ufficialmente il 5 marzo, ma il percorso burocratico inizia dal giorno precedente. Il progetto mira a trasformare lo spazio della gradinata in un monumento vivente alla dedizione sportiva. Non si tratta solo di una targa, ma di un riconoscimento istituzionale che lega il passato sportivo al presente cittadino.