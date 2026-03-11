I lavori allo stadio sono in fase di completamento e presto si procederà ai collaudi su tribuna e spogliatoi. Durante le verifiche, non sono stati riscontrati ostacoli e le strutture saranno pronte in tempo per le partite di Pasqua. Nel frattempo, il Comune ha ufficialmente archiviato la pratica relativa al Palaterme, ma il settore degli impianti sportivi continua a essere oggetto di progetti ancora da realizzare.

Il Comune ha archiviato la pratica Palaterme, ma il fronte degli impianti sportivi resta caldo e presenta ancora progetti che devono essere portati a compimento. La riapertura della struttura di via Cimabue, domenica scorsa, ha messo fine a quello che il sindaco Claudio Del Rosso ha definito come un vero e proprio incubo. Restano adesso da portare in fondo le opere avviate da tempo allo stadio comunale e al bocciodromo. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, fa il punto della situazione e dei passi in avanti. "I collaudi per i lavori effettuati al Mariotti – spiega l’esponente della giunta – dovrebbero essere effettuati al massimo nel giro di due settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I lavori allo stadio. Collaudi all’orizzonte su tribuna e spogliatoi: "Ok il calcio a Pasqua"

Articoli correlati

Leggi anche: Nuovi spogliatoi allo stadio di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico

Nuovi spogliatoi allo stadio comunale di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico per 360.000 euroArezzo, 19 dicembre 2025 – Nuovi spogliatoi allo stadio comunale di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico per 360.

Contenuti e approfondimenti su I lavori allo stadio Collaudi...

Temi più discussi: I lavori allo stadio. Collaudi all’orizzonte su tribuna e spogliatoi: Ok il calcio a Pasqua; A Cortina è pronto il nuovo (discusso) impianto olimpico: Conclusi i lavori della cabinovia Apollonio-Socrepes; Bosco dello Sport, Brugnaro: Tutti i pali sono stati piantati e i lavori procedono come previsto VIDEO.

Lavori allo stadio Franchi di Firenze, domande e risposte: quando sarà pronta la curva Fiesole? Perché sono slittati i lavori?L'annuncio dello slittamento dei lavori allo stadio Franchi di Firenze è un caso. Ecco cosa sta succendo. Perché siamo arrivati a questo ritardo? Il bando per i lavori e il cronoprogramma originario ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, l'opposizione chiede una commissione sui lavori allo stadio Franchi. Il presidente: «Richiesta strumentale»I ritardi per il restyling dello stadio Franchi di Firenze tornano ad agitare le acque del Consiglio comunale. E così, sfumata la presentazione della mozione di sfiducia alla sindaca Sara Funaro per ... corrierefiorentino.corriere.it

Lo stop al traffico nella prossima settimana per verifiche e collaudi. L’allarme degli utenti sullo stato di abbandono del percorso alternativo facebook