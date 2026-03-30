Stabilità e un patto per il Paese la ' ripartenza' di Meloni

La premier ha annunciato una riflessione sulle prossime azioni dopo il risultato negativo in merito alla riforma dell’ordinamento giudiziario. La vittoria del fronte del no ha portato a un cambiamento nel quadro politico del governo, che ora si concentra su strategie per garantire stabilità e un nuovo percorso di rilancio per il Paese. La discussione riguarda anche temi legati alla ripartenza nazionale.

AGI - La premier Giorgia Meloni riflette sulle prossime mosse dopo la sconfitta del fronte del sì alla riforma dell'ordinamento giudiziario. Con l'obiettivo, garantiscono più fonti parlamentari di Fdi, di assicurare stabilità al Paese e rilanciare un patto con i cittadini, le parti sociali e le imprese per un'agenda di fine legislatura. All'interno del governo subito dopo il referendum era emersa da più parti, sotto traccia, la tentazione del voto anticipato, ma anche oggi - dai ministri Antonio Tajani a Guido Crosetto fino al capo organizzativo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli - in tanti hanno smentito l'ipotesi di tentare la strada delle urne. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Stabilità e un patto per il Paese, la 'ripartenza' di Meloni Contenuti utili per approfondire Stabilità e un patto per il Paese la... Meloni alza il tono: “La stabilità del Paese non si negoziaIl premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle violenze scatenatesi a Torino, dove un agente delle forze dell’ordine è stato aggredito,... Capezzone: idee per crescere, cestinare il Patto di stabilità UeHa fatto non bene ma benissimo il ministro Giancarlo Giorgetti, nelle scorse ore, a lasciar cadere un accenno al tema che sto per articolare. Bruxelles batta un colpo sul Patto di StabilitàLa crisi energetica non è più un’ipotesi ma un orizzonte concreto per Paesi fragili come l’Italia, che sulla sicurezza delle forniture continua a...