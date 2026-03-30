Capezzone | idee per crescere cestinare il Patto di stabilità Ue

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha recentemente lasciato cadere un accenno riguardo alla possibilità di eliminare il Patto di stabilità dell'Unione Europea. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di proposte per favorire la crescita economica, con alcune figure politiche che suggeriscono di abbandonare le regole fiscali attuali.

Ha fatto non bene ma benissimo il ministro Giancarlo Giorgetti, nelle scorse ore, a lasciar cadere un accenno al tema che sto per articolare. Qui si auspica che quel segnale diventi un'iniziativa italiana vincente in Ue, esattamente com'è accaduto sull'immigrazione e sull'elenco dei Paesi sicuri (africani e asiatici) dove si potranno finalmente effettuare più rimpatri. Di che si tratta stavolta? In qualunque momento finisca la guerra, c'è un catafalco Ue che andrebbe smontato al più presto. Anzi due, considerando il famigerato Green Deal di cui abbiamo già parlato. Mi riferisco al gabbione chiamato «Patto di stabilità e crescita», anche se nessuno al mondo ha capito cosa c'entri con quella camicia di forza il concetto di «crescita». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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