Bruxelles batta un colpo sul Patto di Stabilità

Bruxelles si muove sul fronte del Patto di Stabilità, mentre la crisi energetica si fa sempre più concreta per i Paesi fragili come l’Italia, che affronta problemi di sicurezza delle forniture e vive di decisioni prese in ritardo. La situazione mostra come le tensioni nel settore energetico influenzino le scelte politiche e le strategie nazionali. La questione rimane al centro dell’attenzione di istituzioni e governi.

La crisi energetica non è più un’ipotesi ma un orizzonte concreto per Paesi fragili come l’Italia, che sulla sicurezza delle forniture continua a vivere di equilibri precari e decisioni tardive. Nel frattempo l’economia globale cambia marcia e gli shock internazionali si scaricano su un continente, l’Europa, che sembra incapace di reagire con la necessaria rapidità: mentre la geopolitica s’infiamma, Bruxelles compila verbali. In questo quadro il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha posto una questione netta: sospendere subito il Patto di Stabilità, come accadde durante la pandemia e nei mesi più duri della guerra in Ucraina. Non è una provocazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bruxelles batta un colpo sul Patto di Stabilità Articoli correlati Archivio di Stato, "Il sindaco Basile batta un colpo"Il coordinatore cittadino del Pd Alessandro Russo interviene dopo la protesta di questa mattina in piazza Unione europea per il mantenimento a... Rifiuti e inceneritore, l'appello di #NoiReagiamo: "Serve un'assemblea pubblica, l'assessore Molinari batta un colpo"L'affondo del gruppo di cittadini: "Oltre a ritrovarsi in una città con sacchi di pattume abbandonati, i cittadini non hanno benefici né in termini... Tutto quello che riguarda Bruxelles batta un colpo sul Patto di... Argomenti discussi: Bruxelles batta un colpo sul Patto di Stabilità. Legge di Stabilità. Doccia fredda da Bruxelles: Italia rischia di sforare Patto. Manovra da rivedereDiffuso il parere della Commissione UE sul ddl stabilità. Se non è una bocciatura completa, poco ci manca. Per i commissari europei la manovra rischia di non rispettare il Patto di Stabilità e ... quotidianosanita.it Golden Power, Bruxelles batte un colpoLa Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell'Unione europea in Italia ... ilgiornale.it